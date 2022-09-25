Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к россиянам на русском языке с призывом саботировать частичную мобилизацию в России для участия в спецоперации на Украине.
"Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и потом ещё отвечать перед судом за участие в агрессивной в…*. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия", — сказал он в своём видеообращении.
По словам президента Украины, Киев гарантирует добровольно сдавшимся в плен российским военным три вещи:
Ранее Зеленский рассказал, как мобилизованные с подконтрольных России территорий должны саботировать "любую активность" ВС РФ.
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Экс-республики и области Украины, где идут бои с чужой армией войдут в состав РФ. Эксперты считают - дальше РФ выдвинет ультиматум и даст "стирающий" залп.