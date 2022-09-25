Зеленский на русском языке призвал россиян саботировать частичную мобилизацию

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к россиянам на русском языке с призывом саботировать частичную мобилизацию в России для участия в спецоперации на Украине.

"Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и потом ещё отвечать перед судом за участие в агрессивной в…*. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия", — сказал он в своём видеообращении.

По словам президента Украины, Киев гарантирует добровольно сдавшимся в плен российским военным три вещи:

с вами будут обращаться цивилизовано, в соответствии со всеми конвенциями;

никто не узнает обстоятельств того, как вы сдались в плен. В России никто не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной;

если вы будете боятся возвращаться в Россию и сами не захотите обмена — мы найдём способ обеспечить и это.

Ранее Зеленский рассказал, как мобилизованные с подконтрольных России территорий должны саботировать "любую активность" ВС РФ.