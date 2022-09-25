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Зеленский на русском языке призвал россиян саботировать частичную мобилизацию

Общество

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к россиянам на русском языке с призывом саботировать частичную мобилизацию в России для участия в спецоперации на Украине.

Зеленский на русском языке призвал россиян саботировать частичную мобилизацию

"Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником. Убежать от преступной мобилизации лучше, чем быть искалеченным и потом ещё отвечать перед судом за участие в агрессивной в…*. Сдаться в украинский плен лучше, чем погибнуть под ударами нашего оружия", — сказал он в своём видеообращении.

По словам президента Украины, Киев гарантирует добровольно сдавшимся в плен российским военным три вещи:

  • с вами будут обращаться цивилизовано, в соответствии со всеми конвенциями;
  • никто не узнает обстоятельств того, как вы сдались в плен. В России никто не узнает, что ваша сдача в плен была добровольной;
  • если вы будете боятся возвращаться в Россию и сами не захотите обмена — мы найдём способ обеспечить и это.

Ранее Зеленский рассказал, как мобилизованные с подконтрольных России территорий должны саботировать "любую активность" ВС РФ.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Наталия Красовская
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