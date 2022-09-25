Лавров дал совет иностранным журналистам: учите русский

Глава российского внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров посоветовал иностранным журналистам учить русский язык.

"Вы не понимаете русский? Пришло время выучить", — отметил он на пресс-конференции по итогам 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее Обращение президента Украины Владимира Зеленского касательно частичной мобилизации в России выдало страх Киева, пишет "Военное обозрение".

Во время своей речи глава киевского режима перешёл на русский язык, чтобы "объяснить происходящее".