Глава российского внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров посоветовал иностранным журналистам учить русский язык.
"Вы не понимаете русский? Пришло время выучить", — отметил он на пресс-конференции по итогам 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее Обращение президента Украины Владимира Зеленского касательно частичной мобилизации в России выдало страх Киева, пишет "Военное обозрение".
Во время своей речи глава киевского режима перешёл на русский язык, чтобы "объяснить происходящее".
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Экс-республики и области Украины, где идут бои с чужой армией войдут в состав РФ. Эксперты считают - дальше РФ выдвинет ультиматум и даст "стирающий" залп.