Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко сообщила, что украинские провокаторы призывают вести обстрел по участковым комиссиям Республики.
"Открыто в украинских пабликах призывают бомбить, наносить удары по участкам. Как эта информация к ним поступает — я не знаю, но я не исключаю наличие на территории республики каких-то украинских провокационных групп, диверсантов, которые следят за работой наших комиссий", — отметила она.
По словам главы ЦИК ЛНР, целью обстрелов является уничтожение бюллетеней, по которым люди голосуют за вступление в состав Российской Федерации.
Ранее Кравченко сообщила о явке 45,86% избирателей по итогам двух дней референдума. Прогнозируется финальная явка до 80% избирателей. Голосования прошли без нарушений.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Экс-республики и области Украины, где идут бои с чужой армией войдут в состав РФ. Эксперты считают - дальше РФ выдвинет ультиматум и даст "стирающий" залп.