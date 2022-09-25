Кравченко: украинские пропагандисты призывают бомбить участковые комиссии

Председатель ЦИК ЛНР Елена Кравченко сообщила, что украинские провокаторы призывают вести обстрел по участковым комиссиям Республики.

"Открыто в украинских пабликах призывают бомбить, наносить удары по участкам. Как эта информация к ним поступает — я не знаю, но я не исключаю наличие на территории республики каких-то украинских провокационных групп, диверсантов, которые следят за работой наших комиссий", — отметила она.

По словам главы ЦИК ЛНР, целью обстрелов является уничтожение бюллетеней, по которым люди голосуют за вступление в состав Российской Федерации.

Ранее Кравченко сообщила о явке 45,86% избирателей по итогам двух дней референдума. Прогнозируется финальная явка до 80% избирателей. Голосования прошли без нарушений.