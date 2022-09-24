Тимати решил отдохнуть в Узбекистане во время частичной мобилизации

Рэпер Тимати поделился снимками из Узбекистана. Фото появились в аккаунте исполнителя после объявления о частичной мобилизации.

Известный своей активной патриотической позицией исполнитель хита "Лада Седан" не стал скрывать своего местонахождения. В своём аккаунте ВК 23 сентября рэпер разметил фото у ворот одной из достопримечательностей Ташкента — комплекса Хаст Имам.

Подписчиков Тимати его отъезд разочаровал. Они обвинили артиста в том, что он уклоняется от частичной мобилизации.

"Почему патриот Тимати ещё не на фронте?"; "Почему не на войне Тимур Юнусович, великий патриот, или ты тоже на другом уровне проблемы решать будешь? Музыкой стране помогать будешь?"; "Где военная форма? Здоровье вроде позволяет!" — писали фолловеры под фото Тимати.

Ранее Тимати отчитал Аллу Пугачёву за то, что она якобы "хихикает" над Россией вместе "с кучкой иммигрантов".