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Тимати решил отдохнуть в Узбекистане во время частичной мобилизации

Общество

Рэпер Тимати поделился снимками из Узбекистана. Фото появились в аккаунте исполнителя после объявления о частичной мобилизации.

Тимати решил отдохнуть в Узбекистане во время частичной мобилизации

Известный своей активной патриотической позицией исполнитель хита "Лада Седан" не стал скрывать своего местонахождения. В своём аккаунте ВК 23 сентября рэпер разметил фото у ворот одной из достопримечательностей Ташкента — комплекса Хаст Имам.

Подписчиков Тимати его отъезд разочаровал. Они обвинили артиста в том, что он уклоняется от частичной мобилизации.

"Почему патриот Тимати ещё не на фронте?";

"Почему не на войне Тимур Юнусович, великий патриот, или ты тоже на другом уровне проблемы решать будешь? Музыкой стране помогать будешь?";

"Где военная форма? Здоровье вроде позволяет!" — писали фолловеры под фото Тимати.

Ранее Тимати отчитал Аллу Пугачёву за то, что она якобы "хихикает" над Россией вместе "с кучкой иммигрантов". 

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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