Рэпер Тимати поделился снимками из Узбекистана. Фото появились в аккаунте исполнителя после объявления о частичной мобилизации.
Известный своей активной патриотической позицией исполнитель хита "Лада Седан" не стал скрывать своего местонахождения. В своём аккаунте ВК 23 сентября рэпер разметил фото у ворот одной из достопримечательностей Ташкента — комплекса Хаст Имам.
Подписчиков Тимати его отъезд разочаровал. Они обвинили артиста в том, что он уклоняется от частичной мобилизации.
"Почему патриот Тимати ещё не на фронте?";
"Почему не на войне Тимур Юнусович, великий патриот, или ты тоже на другом уровне проблемы решать будешь? Музыкой стране помогать будешь?";
"Где военная форма? Здоровье вроде позволяет!" — писали фолловеры под фото Тимати.
Ранее Тимати отчитал Аллу Пугачёву за то, что она якобы "хихикает" над Россией вместе "с кучкой иммигрантов".
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