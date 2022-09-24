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Путин подписал ряд поправок в закон о военной службе: ужесточение во всём

Общество

Президент РФ Владимир Путин одобрил поправки к закону, в которых ужесточается ответственность за дезертирство и неисполнение приказа.

Путин подписал ряд поправок в закон о военной службе: ужесточение во всём

Согласно нововведениям, отягчающим обстоятельством будут считаться преступления, совершённые "в период мобилизации или военного положения, в военное время".

"Ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, сопротивление начальнику по военной службе, самовольное оставление места службы, дезертирство, уклонение от службы, нарушение правил службы, утрату военного имущества, если они совершены "в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий"", — гласит один из пунктов поправок.

Мобилизованным грозит уголовное наказание за неявку или самовольное оставление места службы.

За добровольную сдачу в плен грозит от трёх до 10 лет тюрьмы, за мародёрство — 15 лет.

Вводится уголовная ответственность за повторное нарушение условий контракта по гособоронзаказу — от 4 до 8 лет колонии, а если не выполнено задание или ущерб составил не менее 5 млн рублей — на срок от 5 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Министерстве обороны России отправили в отставку заместителя министра ведомства, генерала Дмитрий Булгаков. Его должность занял бывший руководитель Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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