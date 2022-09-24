Левитин: маленькая девочка в ЛНР нарисовала себе паспорт, чтобы проголосовать

Представитель иностранных наблюдателей за референдумом в Луганской Народной Республике Вячеслав Левитин рассказал о том, что маленькая девочка нарисовала себе паспорт, чтобы принять участие в голосовании за вхождение региона в состав Российской Федерации.

"Была история с девочкой из Донбасса, которая тоже хочет принять участие в голосовании. Но она ещё очень юна и у неё нет паспорта. Так она даже нарисовала себе паспорт. Голосовать ей, конечно, не дали, но ситуация была очень милая", — отметил он.

Ранее сообщалось, что в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября проходят референдумы по воссоединению с Россией. Голосование идёт активно. За первые сутки поддержали данную инициативу:

в Запорожской области составила 20,52%;

в Херсонской области — 15,31%

в Луганской Народной Республике — 21,97% (проголосовали около 298 900 избирателей, имеющих право голоса);

в Донецкой Народной Республике — 23,64% (более 370 000 человек).