Представитель иностранных наблюдателей за референдумом в Луганской Народной Республике Вячеслав Левитин рассказал о том, что маленькая девочка нарисовала себе паспорт, чтобы принять участие в голосовании за вхождение региона в состав Российской Федерации.
"Была история с девочкой из Донбасса, которая тоже хочет принять участие в голосовании. Но она ещё очень юна и у неё нет паспорта. Так она даже нарисовала себе паспорт. Голосовать ей, конечно, не дали, но ситуация была очень милая", — отметил он.
Ранее сообщалось, что в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября проходят референдумы по воссоединению с Россией. Голосование идёт активно. За первые сутки поддержали данную инициативу:
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