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Левитин: маленькая девочка в ЛНР нарисовала себе паспорт, чтобы проголосовать

Общество

Представитель иностранных наблюдателей за референдумом в Луганской Народной Республике Вячеслав Левитин рассказал о том, что маленькая девочка нарисовала себе паспорт, чтобы принять участие в голосовании за вхождение региона в состав Российской Федерации.

Левитин: маленькая девочка в ЛНР нарисовала себе паспорт, чтобы проголосовать

"Была история с девочкой из Донбасса, которая тоже хочет принять участие в голосовании. Но она ещё очень юна и у неё нет паспорта. Так она даже нарисовала себе паспорт. Голосовать ей, конечно, не дали, но ситуация была очень милая", — отметил он.

Ранее сообщалось, что в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября проходят референдумы по воссоединению с Россией. Голосование идёт активно. За первые сутки поддержали данную инициативу:

  • в Запорожской области составила 20,52%;
  • в Херсонской области — 15,31%
  • в Луганской Народной Республике — 21,97% (проголосовали около 298 900 избирателей, имеющих право голоса);
  • в Донецкой Народной Республике — 23,64% (более 370 000 человек).

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Наталия Красовская
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