У здания военкомата на Партизанской улице города Москвы собралась очередь

Возле здания военного комиссариата Кунцевского района Москвы собралась большая очередь, сообщает корреспондент Агентства городских новостей "Москва".

Мобилизованных граждан провожают родные и друзья. Подготовлены автобусы, которые отправятся уже сегодня к местам службы. За порядком следят сотрудники Росгвардии.

Ранее сообщалось о том, что грозит гражданам, не явившимся по повестке в военные комиссариаты в рамках проведения частичной мобилизации. Им будет выписан штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей. Ответственность предусматривается статьёй 21.5 КоАП "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учёту".