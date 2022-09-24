Крупнейшие женские организации Приморского края выразили свою поддержку участникам специальной военной операции и одобрили проведение частичной мобилизации в РФ.
"Наши сыновья и внуки, наши мужья с гордостью принимают повестки идти на службу и сделать всё, чтобы избавиться от нацизма", — гласит обращение председателя Приморского краевого Совета женщин Зинаиды Иовковой.
Глава Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Матери России" Татьяна Заболотная призвала дочерей, жён, матерей и сестёр поддержать своих мужчин, которые отправляются на Донбасс, пишет издание zr.media.
Она уверена, что не стоит слушать провокаторов, которые призывают выходить на улицы городов с протестами, а с материнской мудростью и здравомыслием благословить защитников Отечества.
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