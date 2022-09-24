Женщины Приморья поддержали мобилизацию в России

Крупнейшие женские организации Приморского края выразили свою поддержку участникам специальной военной операции и одобрили проведение частичной мобилизации в РФ.

"Наши сыновья и внуки, наши мужья с гордостью принимают повестки идти на службу и сделать всё, чтобы избавиться от нацизма", — гласит обращение председателя Приморского краевого Совета женщин Зинаиды Иовковой.

Глава Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Матери России" Татьяна Заболотная призвала дочерей, жён, матерей и сестёр поддержать своих мужчин, которые отправляются на Донбасс, пишет издание zr.media.

Она уверена, что не стоит слушать провокаторов, которые призывают выходить на улицы городов с протестами, а с материнской мудростью и здравомыслием благословить защитников Отечества.