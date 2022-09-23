Россияне рассказали о процедуре выезда за рубеж при частичной мобилизации

Путешественникам из РФ объяснили, какие новшества появились при выезде за границу после объявления частичной мобилизации в стране.

Сообщается, что запрета на выезд с места жительства при частичной мобилизации нет. При получении повестки запрещается уезжать за рубеж. Туристы рассказали, что на сухопутных границах пропускают всех желающих, однако контроль занимает больше времени.

Путешествующим за рубежом гражданам РФ задают вопросы о количестве наличности, цели поездки, окончательном месте пребывания. Интересуются также о воинском опыте, службе в армии и сфере деятельности.

"Пропустили за пять минут. У семьи не спрашивали ничего, но просили, чтобы они проходили контроль отдельно", — цитирует NVL слова россиянина, который направлялся в Берлин через Стамбул.

Ранее в Госдуме РФ посоветовали подлежащим мобилизации не перемещаться по стране.