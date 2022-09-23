Ушёл из жизни режиссёр Владимир Краснопольский

О смерти режиссёра Владимира Краснопольского сообщили в Союзе кинематографистов России.

На старте режиссёрской карьеры Краснопольский работал в Свердловской киностудии, а потом стал активно сотрудничать с "Мосфильмом".

Краснопольский известен широкому зрителю как один из создателей фильмов и сериалов "Тени исчезают в полдень", "Вечный зов", "Стюардесса", "Отец и сын", "Ермак", "Две судьбы", "Под небом Вероны" и др.

Над фильмами он работал совместно со своим родственником Валерием Усковым.

Ранее сообщалось о смерти французского кинорежиссёра Жана-Люка Годара.