Baza: "Уголовного наказания за неявку по повестке нет"

На горячей линии Минобороны РФ по мобилизации рассказали, что грозит не явившемуся по повестке россиянину. в рамках проведения частичной мобилизации.

За неявку в военкомат по повестке гражданину РФ выпишут штраф.

"На данный момент ответственность за неявку в военкомат предусматривает 21.5 КоАП "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету". Наказание — штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей. Уголовного наказания за неявку по повестке подлежащего мобилизации нет", — сообщает Telegram-канал Baza.

Поясняется, что гражданин является мобилизованным и получает права и обязанности военнослужащего только после прибытия в военный комиссариат и прохождения медицинской комиссии. Решение принимается после соответствующего приказа военного комиссариата.

"Если гражданин уклоняется уже после этого, для него может наступить ответственность по недавно принятой 337-й статье УК РФ", — объяснили изданию на горячей линии Минобороны.

Ранее юрист Константин Ерохин рассказал, какие последствия могут наступить для тех, кто попытается уклониться от частичной мобилизации.