Телеведущий Иван Ургант опубликовал информацию, которая может быть полезна россиянам в условиях частичной мобилизации.
Шоумен разместил в своём Telegram-канале сведения под заголовком: "Мобилизация. Что делать? Советы юриста".
Публикация представляет собой видео, на котором юрист объясняет аспекты частичной мобилизации в России.
"Пересылайте видео друзьям", — гласит подпись к кадрам.
Ранее Минобороны РФ перечислило категории граждан, не подпадающих под частичную мобилизацию.
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