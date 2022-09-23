Иван Ургант поделился информацией о мобилизации: "Пересылайте друзьям"

Телеведущий Иван Ургант опубликовал информацию, которая может быть полезна россиянам в условиях частичной мобилизации.

Шоумен разместил в своём Telegram-канале сведения под заголовком: "Мобилизация. Что делать? Советы юриста".

Публикация представляет собой видео, на котором юрист объясняет аспекты частичной мобилизации в России.

"Пересылайте видео друзьям", — гласит подпись к кадрам.

Ранее Минобороны РФ перечислило категории граждан, не подпадающих под частичную мобилизацию.