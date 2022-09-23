Депутат Милонов настаивает на полной кредитной амнистии к мобилизованным

По мнению депутата Виталия Милонова, участникам боевых действий в рамках спецоперации на Украине необходимо предоставить кредитную амнистию. Соответствующее обращение уже направлено председателю правительства Михаилу Мишустину, пишет RT.

Милонов напомнил, что у многих россиян, которых коснётся частичная мобилизация, есть кредитная нагрузка, и это обстоятельство, естественно, вызывает у них беспокойство.

Парламентарий отметил, что Госдума сейчас рассматривает вопрос о возможности предоставления мобилизованным лицам кредитных каникул и финансовых гарантий.

"В то же время, учитывая уникальность исторического момента, прошу вас оценить возможность применения полной кредитной амнистии к гражданам, которые проходят воинскую службу в рядах ВС России (а также иных военизированных образованиях, в том числе в ополчении и Народной милиции ДНР и ЛНР) и принимают непосредственное участие в специальной военной операции на Украине", — написал Милонов в своём обращении.

Тем временем представители ЦБ РФ уже сообщили, что готовы реструктурировать кредиты мобилизованных россиян по соответствующей просьбе близких членов их семей.