EADaily об обмене пленными между РФ и Украиной: "Россия сама себя осуждает?"

РФ удалось спасти из плена Виктора Медведчука. Автор издания EADaily оценили обмен пленными между Россией и Украиной на примере Израиля.

В 2004 году за тела трёх солдат Израиль освободил 436 заключённых.

России в результате обмена передали 49 военнослужащих и украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука. Украине же получила 215 пленных нацистов из "Азова*".

Автор статьи поздравляет семьи вернувшихся ребят, однако признаётся, что не понимает молчание российских властей.

"Да, когда шли переговоры, я не спорю, ничего нельзя было говорить. Такие дела всегда успешны лишь тогда, когда происходят в молчании. Но когда сделка завершена! Разве это стоит лишь упоминания в новостях? Ребят должны были встречать как героев! Если не президент, то Шойгу, с цветами и оркестром", — задаётся вопросом автор материала.

Он снова привёл в пример Израиль, который делает всё возможное для спасения свох граждан, оказавшихся в руках у неприятеля.

"Так почему же Россия не гордится тем, что спасла десятки своих сыновей? Стесняется? Сама себя осуждает? В чём дело?" — спрашивается в статье.

* — подразделение батальона "Азов", деятельность которого признана решением ВС РФ от 02.08.2022 террористической и запрещена в РФ.