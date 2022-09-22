Семье погибшего военнослужащего москвича выплатят три миллиона рублей

Семья погибшего военнослужащего москвича, призванного в рамках частичной мобилизации, получит три миллиона рублей, сообщается в указе мэра Москвы Серея Собянина.

Судя по документу, единовременная выплата будет распределена в равных долях между членами семьи погибшего, к которым относится жена или муж, родители, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды, а также дети-студенты до 23 лет, которые учатся в очном формате.

Если военнослужащий получит тяжёлое ранение, то получит один миллион рублей, отмечается в указе Собянина. За лёгкое ранение будут выплачивать полмиллиона рублей.