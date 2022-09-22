Семья погибшего военнослужащего москвича, призванного в рамках частичной мобилизации, получит три миллиона рублей, сообщается в указе мэра Москвы Серея Собянина.
Судя по документу, единовременная выплата будет распределена в равных долях между членами семьи погибшего, к которым относится жена или муж, родители, несовершеннолетние дети, дети-инвалиды, а также дети-студенты до 23 лет, которые учатся в очном формате.
Если военнослужащий получит тяжёлое ранение, то получит один миллион рублей, отмечается в указе Собянина. За лёгкое ранение будут выплачивать полмиллиона рублей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.