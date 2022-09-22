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Колясочница сравнила заботу об инвалидах в Москве и Петербурге

Общество

Общественный активист, блогер, инвалид-колясочник Наталья Камолинкова выразила уверенность, что правительство Санкт-Петербурга проводит недостаточную работу, чтобы сделать город более комфортным для людей с ограниченными возможностями.

Колясочница сравнила заботу об инвалидах в Москве и Петербурге

Камолинкова обратила отдельное внимание, что власти Москвы делают намного больше для инвалидов. Благодаря действиям чиновников российской столицы там намного комфортнее проживать людям с ограниченными возможностями, чем в Петербурге.

"Естественно, город проводит недостаточную работу. Потому что если бы он проводил достаточную работу, то было бы как минимум, как в Москве, я считаю, что в Москве гораздо лучше", — указала Камолинкова.

Общественный активист подчеркнула, что при проведении ремонта дорог в Петербурге не делают специальные занижения, чтобы инвалидам было комфортно передвигаться по городу.

"У нас проводят ремонт дороги, а занижения не делают. Почему это принимают? У нас принимают проекты детских площадок без занижений во внутридворовых территориях? Почему город это принимает? Комитеты принимают, ставят подписи", — возмутилась общественница.

Камолинкова отметила, что ни одно здание не принимают, если в нем не проведены горячая вода или отопление. Она задалась вопросом, почему в Петербурге настолько закрывают глаза на инвалидов.

"У нас же не сдают здания без подключения горячей воды, например, или отопления. Дома же Стройнадзор не принимает без вставленных окон. Но без доступной среды у нас могут принять какие-то объекты. Все закрывают на это глаза. А потом, естественно, это сложно переделывать, потому что проект сдан, подпись стоит о том, что он утвержден, и строители уже строят по проекту, они не могут строить что-то новое, потому что будет штраф, если они построят не по проекту", — добавила Камолинкова.

В заключение общественница посетовала, что в Санкт-Петербурге власти любят много говорить, но делается при этом мало.

"У нас много говорят, но не так много делают, на мой взгляд, могли бы больше. У нас много общественных организаций, которые стараются, но не всегда их слышат", — подытожила Камолинкова.

СМИ сообщили, что инвалиды и пожилые петербуржцы так и не дождались от губернатора Александра Беглова решения проблемы ливневых канализаций. Из-за этого маломобильным людям становится крайне затруднительно передвигаться по городу.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
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