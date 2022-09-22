Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Министр обороны ФРГ: военная поддержка Украины будет продолжена
Латвия и Финляндия отказались помогать уклонистам РФ от частичной мобилизации
Песков: правительство готовит документ об отсрочке от частичной мобилизации
На бывшего директора школы-интерната в Серове завели уголовное дело
Le Figaro: половина французов опасаются ядерного удара РФ
Картаполов: высококвалифицированных мобилизованных не отправят на Украину
Соратники Навального* позвонили сыну Пескова "из военкомата"
Мэр: мобилизованным москвичам будут ежемесячно доплачивать по 50 тысяч рублей
Волгоградская полиция опровергла слухи о проверке водителей-мужчин

"Аэрофлот": мобилизованные россияне могут вернуть свои деньги за билеты

Общество

Российская государственно-частная авиакомпания "Аэрофлот" проинформировал, что россияне, которые купили билеты до 21 сентября и подлежат частичной мобилизации, могут вернуть потраченные средства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Ивченко, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Власть
Путин решился воевать в полную силу. Это заслуга россиян

Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.

Путин решился воевать в полную силу. Это заслуга россиян
Призванный житель Читы: приехали домой из военкомата и лично вручили повестку
Силовые структуры
Призванный житель Читы: приехали домой из военкомата и лично вручили повестку
Мир. Новости мира
Белый дом США заявил о серьёзном отношении к словам Путина о ядерном оружии
Силовые структуры
Зеленский: "Я не верю, что Россия применит ядерное оружие"
Ольга Лебедева Особенности российской информполитики: без эмоций даже об обмене пленными Ольга Лебедева Андрей Николаев Возможная реакция Запада на мобилизацию в России: вспоминаем историю Андрей Николаев Сергей Лебедев Перекуём Церетели на танки Сергей Лебедев
Силовые структуры
В Чкаловском сел борт с 55 бойцами ВС РФ, вызволенными из украинского плена
Силовые структуры
Путин объявил частичную мобилизацию в России
Le Monde: российские войска дали отпор атакам ВСУ в Купянске Харьковской области
Силовые структуры
Le Monde: российские войска дали отпор атакам ВСУ в Купянске Харьковской области
Последние материалы
Освобождённый солдат ВС РФ рассказал про украинский плен: "Похудел на 10 кг"
Аксёнов: мобилизованные крымчане получат единоразово по 200 тысяч рублей
Песков о вручении повесток митингующим: "Не противоречит закону"
Межуев: мобилизация в РФ выявила партию мира в НАТО
Кипр отказался встречаться с Лавровым после обращения Путина
Зверев, Нагиев и Агутин подлежат частичной мобилизации
Собчак призвала наслаждаться искусством, чтобы успокоиться
Кедми заявил, что Запад растерян из-за судьбоносного заявления Путина
У омских заключённых теперь живёт белка
Павлюк: результаты референдума в ЛНР будут объявлены 28 сентября
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников