Российская государственно-частная авиакомпания "Аэрофлот" проинформировал, что россияне, которые купили билеты до 21 сентября и подлежат частичной мобилизации, могут вернуть потраченные средства.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.