Картаполов: высококвалифицированных мобилизованных не отправят на Украину

Председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов успокоил тех россиян, которые подлежат частичной мобилизации.

Картаполов объяснил, что мобилизованным высококвалифицированным специалистам не нужно беспокоиться, так как их не станут направлять туда, где идут самые напряжённые боевые действия.

Депутат рассказал, что власти, вероятно, будут формировать из призывников целый ряд частей и подразделений, задачей которых станет прикрытие государственной границы с Украиной.

«В Брянской, Белгородской, Курской и других областях. Чтобы исключить дальнейшие провокации и обстрелы нашей территории и для решения ряда других задач», − приводит слова Картаполова «Парламентская газета».

Парламентарий уточнил, что в рамках частичной мобилизации планируется призвать не всех граждан РФ в запасе. В первую очередь ВС РФ нуждаются в тех, у кого за плечами есть опыт боевых действий, а также в обладателях конкретных военно-учётных специальностей.

К самым востребованным военным специальностям сейчас относятся эксперты, умеющие работать с беспилотниками, мастера по ремонту военной техники, командиры отделений артиллерийской разведки, артиллеристы-наводчики, соответственно, призыв будет очень выборочным, отметил депутат.

«Призыв будет точечным, “хватать и массово ссылать на фронт”, о чем сейчас кричат некоторые оппозиционные издания и паблики в соцсетях, никого не станут», − добавил Картаполов.