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Кадыров: решение о частичной мобилизации никто не должен обсуждать

Общество

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу частичной мобилизации в РФ. По его мнению, тех, кто не согласен с таким шагом, нужно объявить врагами народа и направить для непосредственного участия в спецоперации на Украину.

Кадыров: решение о частичной мобилизации никто не должен обсуждать

Лидер Чечни уверен, что решение о частичной мобилизации не подлежит обсуждению.

"Некоторые люди пишут, что надо выходить против частичной мобилизации. Решение [верховного главнокомандующего] в этих условиях никто не должен обсуждать, а должен выполнять, поэтому я всех призываю не заниматься ерундой. И те кто будут выходить, они враги народа", — сказал Кадыров в видео, опубликованном в своём Telegram-канале.

С противниками частичной мобилизации в России, которые, по мнению Кадырова, должны быть задержаны и отправлены сражаться на Украину, дальше всё будет ясно, "на кого они работают и что на самом деле хотят".

Президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября был подписан указ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ".

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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