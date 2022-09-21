Кадыров: решение о частичной мобилизации никто не должен обсуждать

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу частичной мобилизации в РФ. По его мнению, тех, кто не согласен с таким шагом, нужно объявить врагами народа и направить для непосредственного участия в спецоперации на Украину.

Лидер Чечни уверен, что решение о частичной мобилизации не подлежит обсуждению.

"Некоторые люди пишут, что надо выходить против частичной мобилизации. Решение [верховного главнокомандующего] в этих условиях никто не должен обсуждать, а должен выполнять, поэтому я всех призываю не заниматься ерундой. И те кто будут выходить, они враги народа", — сказал Кадыров в видео, опубликованном в своём Telegram-канале.

С противниками частичной мобилизации в России, которые, по мнению Кадырова, должны быть задержаны и отправлены сражаться на Украину, дальше всё будет ясно, "на кого они работают и что на самом деле хотят".

Президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября был подписан указ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ".