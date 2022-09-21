Военный юрист о тех, кто подлежит призыву: точной информации нет

Военный юрист Павел Малютин в беседе с Pravda.Ru уточнил, кого после объявления в РФ частичной мобилизации действительно сейчас могут призвать на воинскую службу.

Эксперт напомнил, что те, кого будут мобилизовать в первую очередь — это отслужившие срочную службу военнослужащие, офицеры запаса преимущественно молодого возраста до 35 лет. Больше никакой информации по этому поводу официальными лицами дано не было, добавил юрист.

"Информация, как мы видим, закрытая, исходя из указа по военно-учётным специальностям. А вообще информации нет никакой. Её даже не прокомментировали. И говорить конкретно о количестве людей и о составе этих людей очень сложно. Просто будем тыкать пальцем в небо", — сказал Малютин.

Эксперт отметил, что решающим фактором в вопросе мобилизации будет нуждаемость Минобороны. Оно само определяет, в каком количестве и кого призывать. В первую очередь идут лица, относящиеся к первому разряду, так называемому разряда запаса. Это либо солдат, матрос, старшина и так далее до 35 лет, офицеры — до 50-ти. И потом уже в последующем идут дальнейшие разряды — второй и третий. Третий в самой критической ситуации — это уже самое старшее поколение, подчеркнул юрист. Во втором разряде — это люди, кто имеет ограничения по здоровью, либо опять же более старшего возраста от 35-ти до 45-ти без офицерских званий, и до 55-ти при наличии офицерского звания.

Также Малютин напомнил, что есть категории лиц, которым положена отсрочка: это обычно государственные служащие, граждане, признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до 6 месяцев, те, кто занят постоянным уходом за родственником, либо является опекуном или попечителем несовершеннолетнего брата или сестры, граждане, имеющие четырёх и более несовершеннолетних детей, депутаты Госдумы и члены Совфеда.

Президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября был подписан указ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ".