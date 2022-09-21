Нарышкин о частичной мобилизации: РФ борется за право на свободное развитие

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин высказался относительно объявленной в России частичной мобилизации.

По словам Нарышкина, Россия сможет опять доказать своё право на развитие в качестве свободного и суверенного государства, встав на защиту своих границ.

Нарышкин напомнил, что в прошлом граждане шли защищать свою страну в добровольном порядке, и всегда выходили победителями.

"Во все времена наш народ добровольно вставал на защиту Отечества, побеждал самых грозных его врагов. Уверены, что сегодня, на очередном витке истории, Россия вновь отстоит своё право на свободное и суверенное развитие, надёжно защитит и обезопасит свои рубежи", — сказал Нарышкин, которого цитирует пресс-служба РИО.

Президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября был подписан указ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ".