Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец завил, что работа и зарплата сохранится за мобилизованными.
Баранец ответил на вопрос, который интересует многих граждан на фоне частичной мобилизации. По его словам, средняя зарплата и место работы сохранятся за призванными гражданами. Также он добавил, что в части мужчины будут получать "очень немалое" денежное пособие. По словам эксперта, сумма будет зависеть от звания и специальности, примерно от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.