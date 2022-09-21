Полковник Баранец: работа и зарплата мобилизованных сохранится

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец завил, что работа и зарплата сохранится за мобилизованными.

Баранец ответил на вопрос, который интересует многих граждан на фоне частичной мобилизации. По его словам, средняя зарплата и место работы сохранятся за призванными гражданами. Также он добавил, что в части мужчины будут получать "очень немалое" денежное пособие. По словам эксперта, сумма будет зависеть от звания и специальности, примерно от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.