Марков: после мобилизации союзные силы смогут быстрее вести наступление

Российский политолог, депутат Госдумы Сергей Марков заявил, что после мобилизации союзные силы смогут быстрее вести наступление.

По его словам, союзные силы после мобилизации получат 300 тысяч мобилизованных граждан. Помимо этого, какое-то количество граждан будет участвовать в СВО в качестве добровольцев. По его предположениям, Армия России может получить примерно 500-600 тысяч новоприбывших в зону спецоперации.

"Это позволит армии России быстро вести наступление", — написал Марков.