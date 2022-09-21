Центробанк РФ призвал банки и микрофинансовые организации предоставлять мобилизованным россиянам кредитные каникулы на время прохождения военной службы.
Также регулятор попросил кредитно-финансовые учреждения не взыскивать с таких граждан просрочки по кредитам и не выселять их из ипотечной недвижимости.
В среду, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в РФ.
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