Жители населённых пунктов Горняк и Вахрушево, которые находятся в Челябинской области, написали открытое письмо к губернатору региона с жалобой на нехватку медицинского персонала в детских поликлиниках.
В некоторых посёлках нагрузка на одного врача возросла до 150-180 детей ежедневно. Жители Сосновского района заявили, что помимо врачей в поликлиниках не хватает машин скорой помощи, сообщает kursdela.biz.
"Недавно вызывали скорую ребёнку, с температурой 40. Сказали, приедем в течение 3х часов. Две скорых на район!" — возмущается житель.
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