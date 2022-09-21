Глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов объяснил, что мобилизованные граждане РФ смогут погасить ипотеку из средств, выплаченных им за участие в спецоперации на Украине.
Парламентарий рассказал, что военнослужащие имеют возможность выплачивать кредит и ипотеку "со своей новой получки, которая будет очень высокая",
Картаполов уверен, что граждане, получающие более 400 тысяч в месяц, смогут "закрыть ипотеку и так".
Ранее в Госдуме РФ посоветовали подлежащим мобилизации не перемещаться по стране.
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