Мобилизованные граждане смогут погасить ипотеку своей "новой получкой"

Глава комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов объяснил, что мобилизованные граждане РФ смогут погасить ипотеку из средств, выплаченных им за участие в спецоперации на Украине.

Парламентарий рассказал, что военнослужащие имеют возможность выплачивать кредит и ипотеку "со своей новой получки, которая будет очень высокая",

Картаполов уверен, что граждане, получающие более 400 тысяч в месяц, смогут "закрыть ипотеку и так".

Ранее в Госдуме РФ посоветовали подлежащим мобилизации не перемещаться по стране.