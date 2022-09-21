Авиакомпании продали все билеты на предстоящие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и Ташкент. Известно, что для прибытия в такие города не нужна виза. Об этом написали журналисты РБК, которые изучили информацию корпораций и агрегаторов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.