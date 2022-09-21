РБК: на ближайшие рейсы из Москвы в Стамбул и Ереван закончились авиабилеты

Авиакомпании продали все билеты на предстоящие прямые рейсы из Москвы в Стамбул, Ереван, Баку и Ташкент. Известно, что для прибытия в такие города не нужна виза. Об этом написали журналисты РБК, которые изучили информацию корпораций и агрегаторов.