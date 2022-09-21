РЖД: компания не требует справки из военкомата для покупки билетов

Компания "Российские железные дороги" опровергла сообщения о том, что после объявления частичной мобилизации мужчинам призывного возраста нужно будет предоставлять справки из военкомата для покупки билетов.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. После этого по Telegram-каналам распространилась информация о том, что ОАО "РЖД" перестанет продавать билеты мужчинам без справки из военкомата, которая разрешает им перемещаться по стране или выезжать за рубеж.

"Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений", — сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.