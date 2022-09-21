Юрист Ерохин об участи уклонистов от мобилизации: штраф или тюрьма

Юрист Константин Ерохин рассказал, какие последствия могут наступить для тех, кто попытается уклониться от частичной мобилизации.

Ерохин посоветовал проконсультироваться с юристом. Возможно гражданин РФ не подпадает под указ о мобилизации по состоянию здоровья, как многодетный или по другим основаниям.

Юрист отметил разницу в наказании для уклонистов от мобилизации в ситуации, когда в стране объявлено военное положение и когда его нет. В первом случае для уклоняющихся от службы в рядах ВС РФ предусмотрена уголовная ответственность по статье 328 УК РФ.

"Уклонение от призыва при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет", — цитирует слова юриста Telegram-канал "Осторожно, новости".

В случае, если военного положения в стране нет, наказание более мягкое.

"Без объявления военного положения привлекают к административной ответственности (статья 21.5. КоАП РФ), предупреждение или наложение административного штрафа в размере от пятисот до трёх тысяч рублей", — объяснил Ерохин.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов призвал россиян, подлежащих частичной мобилизации, воздержаться от поездок по стране.