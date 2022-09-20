Напряжённое ожидание граждан РФ речи Владимира Путина закончилось рекомендацией Маргариты Симоньян ложиться спать.
Сначала анонс трансляции с обращением Путина исчез с телеканала RT, затем сообщение, которое вызвало немалую тревогу в обществе, удалил Первый канал.
После этого гражданам РФ объяснили, что важная речь президента РФ переносится на завтра.
"Ложитесь спать", — написала Маргарита Симоньян в своём микроблоге.
Ранее сообщалось, что в ожидании обращения Владимира Путина россияне стали массово спрашивать в поисковых системах о способах уехать из России и о получении рассрочки от армии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.