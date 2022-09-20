Ложитесь спать: обращение Путина к народу отложено на завтра

Напряжённое ожидание граждан РФ речи Владимира Путина закончилось рекомендацией Маргариты Симоньян ложиться спать.

Сначала анонс трансляции с обращением Путина исчез с телеканала RT, затем сообщение, которое вызвало немалую тревогу в обществе, удалил Первый канал.

После этого гражданам РФ объяснили, что важная речь президента РФ переносится на завтра.

"Ложитесь спать", — написала Маргарита Симоньян в своём микроблоге.

Ранее сообщалось, что в ожидании обращения Владимира Путина россияне стали массово спрашивать в поисковых системах о способах уехать из России и о получении рассрочки от армии.