Российских автомобилистов ждут проблемы: Шины становятся недоступными

Антироссийские санкции негативно повлияли на автомобильный рынок в стране. Главные проблемы у владельцев машин ещё впереди. Их ждут трудности при подготовки авто к зиме.

Эксперты отмечают, что в России могут начаться перебои с поставками комплектующих для машин.

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"В России из-за санкций наметился дефицит определённых видов зимней резины. В первую очередь это касается шин нестандартных размеров, пояснил он", — цитирует слова вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина Москва 24.

Эксперт отметил, что цены на зимнюю резину выросли почти вдвое.

"Шины становятся недоступными, а это самая важная вещь при подготовке автомобиля", — объяснил специалист.

Шапарин считает, что россиянам придётся довольствоваться бывшей в употреблении резиной из-за границы.

"Новую резину по параллельному импорту в больших количествах я не вижу. И в любом случае цены на них заоблачные, кратно выше, чем были", — сказал эксперт.