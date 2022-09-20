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Российских автомобилистов ждут проблемы: Шины становятся недоступными

Общество

Антироссийские санкции негативно повлияли на автомобильный рынок в стране. Главные проблемы у владельцев машин ещё впереди. Их ждут трудности при подготовки авто к зиме.

Российских автомобилистов ждут проблемы: Шины становятся недоступными

Эксперты отмечают, что в России могут начаться перебои с поставками комплектующих для машин.

Ранее сообщалось, что авиакомпании РФ будут решать проблемы с помощью каннибализации

"В России из-за санкций наметился дефицит определённых видов зимней резины. В первую очередь это касается шин нестандартных размеров, пояснил он", — цитирует слова вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина Москва 24.

Эксперт отметил, что цены на зимнюю резину выросли почти вдвое.

"Шины становятся недоступными, а это самая важная вещь при подготовке автомобиля", — объяснил специалист.

Шапарин считает, что россиянам придётся довольствоваться бывшей в употреблении резиной из-за границы.

"Новую резину по параллельному импорту в больших количествах я не вижу. И в любом случае цены на них заоблачные, кратно выше, чем были", — сказал эксперт.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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