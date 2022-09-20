В МГПУ разработан специальный курс для новых учителей московских школ

Для того чтобы помочь молодым и иногородним педагогам адаптироваться к особенностям столичной системы образования в Московском городском педагогическом университете (МГПУ) реализуется программа повышения квалификации "Введение в профессию "Московский учитель". Она стартует 21 сентября в дистанционном режиме, сообщает газета "Мой район".

"Московская система образования отличается своей уникальностью и большими возможностями как для педагогов, так и для школьников. При этом тем, кто впервые трудоустраивается в московскую школу (выпускникам вузов, учителям из других регионов) на первых этапах работы не всегда раскрываются все эти ресурсы, что снижает качество работы даже опытного и мотивированного педагога. Осознавая эти дефициты, московский Департамент образования и науки в 2018 году поручил разработать программу, которая бы знакомила педагогических работников с особенностями столичного образования. Обучение по ней прошли уже 350 педагогов", — рассказала директор Института непрерывного образования МГПУ Марина Шалашова.

За шесть недель участники курса на вебинарах научатся применять в педагогической практике возможности, которые предоставляет весь комплекс учреждений столицы, пользоваться сервисами "Московской электронной школы", анализировать нормативно-правовые документы и др. Для участия необходимо подать онлайн-заявку.