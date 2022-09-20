Депутат Госдумы Сергей Миронов сообщил, что гибель Пускепалиса — большая поте

Глава "Справедливой России — За правду" Сергей Миронов признался, что гибель Сергея Пускепалиса — большая потеря для отечественной культуры. Об этом депутат Госдумы рассказал NEWS.ru.

Миронов подчеркнул, что жизнь артиста был примером преданности призванию и самоотдачи любимому делу. Политик напомнил, что Пускепалис активно принимал участие в работе СРЗП и был членом центрального совета партии.

"Эта утрата невосполнима для отечественной культуры. Творческий путь выдающегося артиста являл собой пример преданности призванию и большой самоотдачи делу. У него миллионы поклонников, его авторитет в профессиональном сообществе неоспорим. Я лично знал Сергея Витауто как замечательного, глубокого человека, общественного деятеля, принимавшего активное участие в работе "Справедливой России — За правду", — признался Миронов.

Напоминаем, актёр и худрук театра имени Волкова Сергей Пускепалис погиб в ДТП во время переправы в Донбасс бронированного автомобиля с термобельём.