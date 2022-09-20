В Одинцово требуют присоединить их округ к Москве с помощью референдума

Общественники города Одинцово ратуют за проведение референдума о присоединении их муниципального образования к Москве.

Обращение за подписью главы общественного движения "Одинцовская Инициатива" опубликовал Telegram-канал "Осторожно, новости".

В письме содержится просьба к Правительству Москвы и Московской области поддержать инициативу о проведении референдума с целью включить Одинцовский городской округ в состав столицы России.

В тексте объясняется, что таким образом жители города надеются решить вопросы, "которые не решаются подмосковными чиновниками".

Ранее глава ДНР Денис Пушилин пообещал военным ДНР полноправное участие в референдуме.