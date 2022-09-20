Общественники города Одинцово ратуют за проведение референдума о присоединении их муниципального образования к Москве.
Обращение за подписью главы общественного движения "Одинцовская Инициатива" опубликовал Telegram-канал "Осторожно, новости".
В письме содержится просьба к Правительству Москвы и Московской области поддержать инициативу о проведении референдума с целью включить Одинцовский городской округ в состав столицы России.
В тексте объясняется, что таким образом жители города надеются решить вопросы, "которые не решаются подмосковными чиновниками".
Ранее глава ДНР Денис Пушилин пообещал военным ДНР полноправное участие в референдуме.
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