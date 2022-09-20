Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявления Республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей по проведении референдумов о вхождении в состав РФ. По её мнению, мы стоим сейчас на пороге чего-то очень важного.
Судя по происходящим и будущим ещё событиям, эта неделя знаменует либо преддверие скорой победы России, либо преддверие ядерной войны, считает журналист.
"Не могу разглядеть ничего третьего", — написала она в своём Telegram-канале.
Отметим, ранее военный корреспондент Андрей Руденко также предположил, что присоединение к России новых областей позволит ей на законных основаниях использовать тактическое ядерное оружие.
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