Симоньян: либо победа России, либо ядерная война — третьего не дано

Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявления Республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей по проведении референдумов о вхождении в состав РФ. По её мнению, мы стоим сейчас на пороге чего-то очень важного.

Судя по происходящим и будущим ещё событиям, эта неделя знаменует либо преддверие скорой победы России, либо преддверие ядерной войны, считает журналист.

"Не могу разглядеть ничего третьего", — написала она в своём Telegram-канале.

Отметим, ранее военный корреспондент Андрей Руденко также предположил, что присоединение к России новых областей позволит ей на законных основаниях использовать тактическое ядерное оружие.