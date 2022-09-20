Охлобыстин о референдуме в ДНР: "Устали ждать побед на фронтах"

Иван Охлобыстин высказался о решении провести референдум в Донбассе о присоединении к России. Актёр сетует на то, что власти не рассказывают народу о своих планах.

Звезда сериала "Интерны" оценил желание жителей Донбасса как можно скорее присоединить к России ДНР.

"Вот власти Республик решили форсировать проведение референдума о присоединении к России. Устали ждать побед на фронтах, ударов по "центрам принятия решений", — написал артист в своём микроблоге.

Ранее Иван Охлобыстин посетил Донбасс с женой, дочерью и зятем.