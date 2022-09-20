Сатановский: Запад почти довёл Россию до состояния "пофиг" и скоро пожалеет

США сейчас пользуются тем, что Россия пока опасается резко отвечать на их нападки. Но, не помня истории, не учитывают того, что скоро всё может в корне измениться.

Об этом в эфире программы "Соловьев LIVE" заявил политолог Евгений Сатановский.

По его словам, сейчас в глобальной политике происходит "смена эпох". Символами этого процесса отчасти стали смерти королевы Великобритании и единственного президента СССР.

Вашингтон же, отмечает Сатановский, упорно гнёт свою линию, не желая замечать очевидного. Из последних "абсурдных решений США" политолог назвал:

намерение обсудить реформирование Совбеза ООН,

невыдача виз российской делегации для участия в заседаниях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (там, напомним, расположена штаб-квартира международной организации);

желание заморозить членство РФ в Совбезе и лишить нашу страну права вето.

"Если пойдет так, как хочет Америка — а мы пока не знаем, чего она хочет, — тогда черт с ней, с ООН. И не будет ООН, как не стало Лиги Наций", — сказал Сатановский.

Вероятное развитие событий

По мнению Сатановского, если США и их сателлиты продолжат "нападать на Россию с той же наглостью и интенсивностью", то руки Москвы будут развязаны и она отреагирует так, что "мало не покажется":

Политолог отметил, что это наш "обычный принцип":

"Мы всегда (и история наша тому свидетель) сначала немного боимся, а потом нам становится пофиг. А когда нам пофиг, начинают бояться все остальные".

Сатановский признался, что у него уже есть ощущение, что "пофиг, или по какому-нибудь другому трехбуквенному сочетанию, нам станет очень скоро".