США сейчас пользуются тем, что Россия пока опасается резко отвечать на их нападки. Но, не помня истории, не учитывают того, что скоро всё может в корне измениться.
Об этом в эфире программы "Соловьев LIVE" заявил политолог Евгений Сатановский.
По его словам, сейчас в глобальной политике происходит "смена эпох". Символами этого процесса отчасти стали смерти королевы Великобритании и единственного президента СССР.
Вашингтон же, отмечает Сатановский, упорно гнёт свою линию, не желая замечать очевидного. Из последних "абсурдных решений США" политолог назвал:
"Если пойдет так, как хочет Америка — а мы пока не знаем, чего она хочет, — тогда черт с ней, с ООН. И не будет ООН, как не стало Лиги Наций", — сказал Сатановский.
По мнению Сатановского, если США и их сателлиты продолжат "нападать на Россию с той же наглостью и интенсивностью", то руки Москвы будут развязаны и она отреагирует так, что "мало не покажется":
Политолог отметил, что это наш "обычный принцип":
"Мы всегда (и история наша тому свидетель) сначала немного боимся, а потом нам становится пофиг. А когда нам пофиг, начинают бояться все остальные".
Сатановский признался, что у него уже есть ощущение, что "пофиг, или по какому-нибудь другому трехбуквенному сочетанию, нам станет очень скоро".
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