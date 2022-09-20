Жителя Абакана заподозрили в ненависти к евреям. Выяснилось, что мужчина в социальной сети "ВКонтакте" просил людей негативно относиться к этому народу.
По информации newkhakasiya.online, обвиняемый получил три года лишения свободы условно. Как подчеркнули правоохранители, злоумышленник уже нарушал закон таким образом и становился фигурантом административного дела.
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