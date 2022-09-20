Житель Хакасии получил условный срок за призывы ненавидеть евреев

Жителя Абакана заподозрили в ненависти к евреям. Выяснилось, что мужчина в социальной сети "ВКонтакте" просил людей негативно относиться к этому народу.

По информации newkhakasiya.online, обвиняемый получил три года лишения свободы условно. Как подчеркнули правоохранители, злоумышленник уже нарушал закон таким образом и становился фигурантом административного дела.