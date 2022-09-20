Страна.ua: украинцы начали устраивать забастовки на заводах в Польше

Украинцы начали протестовать по поводу нарушения трудовых прав в Польше. Недавно прошла забастовка на заводе по производству новогодних украшений в польском городе Гливице.

18-летний беженец Роман рассказал, что работодатели высчитывают деньги с украинцев за обеденный перерыв, но в отношении поляков подобные меры не применяются.

"Приходится работать по 10-15 часов в сутки, платят копейки", — заявил он.

Украинка по имени Галина устроилась на завод под Вроцлавом. Она рассказала, что вынуждена жить "как скот": в небольшой комнате находятся четыре кровати. Очень мало людей могут себе позволить снять отдельную квартиру, отметила она.

"День отпахал, переночевал, и снова на работу. Денег хватает только чтобы выжить", — заявила Галина в беседе с изданием Страна.ua.

После начала спецоперации на Украине переселенцев стало гораздо больше. Тогда польские работодатели сделали условия труда ещё сложнее, рассчитывая, что украинцы будут работать в любом случае, поскольку выхода нет.