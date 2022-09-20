Приморский депутат Самсонов получил 13 лет колонии за растление ребенка

Приморский депутат краевого Заксобрания Артем Самсонов был приговорён к 13 годам колонии. Он обвиняется в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

Советский районный суд утром 20 сентября огласил решение по уголовному делу в отношении регионального парламентария. Согласно приговору, Самсонов признан виновным и следующие 13 лет он проведёт в исправительной колонии строгого режима.