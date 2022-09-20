Давняя отповедь Жириновского Пугачёвой - лучший ответ на "бунт" певицы

Самая обсуждаемая вот уже второй день в рубрике "шоу-бизнес" тема — "бунт" Аллы Пугачёвой.

Не очень понятно, почему шёпотом высказанное певицей в запрещённой в России соцсети желание пополнить ряды иноагентов, вызвало такой шквал обсуждений, что его прокомментировал даже зампред Госдумы Пётр Толстой. Но факт есть факт. И на его основе уже кучу конспирологических теорий придумали. Договорились до того, что Примадонна российской эстрады, дескать, вообще в страну вернулась, чтобы "восстание возглавить". В её-то годы…

А ведь, по сути, написанный Аллой Борисовной (лично или человеком, её соцсети ведущим — не суть важно) пост, — банальное "письмо на деревню дедушке". И цель его банальна — не дать угаснуть интересу к своей персоне.

Что же касается "отсутствия патриотизма" у российских "звёзд", то рассуждать о нём — дело зряшное. Все артисты давно свои позиции обозначили.

А о тех, кто ловит хайп, подобно семейству Галкин*- Пугачёва, ещё в 2012-ом предельно кратко высказался ныне покойный Владимир Жириновский:

"Вы, артисты, как последние проститутки ложитесь под любого руководителя за деньги…"

К слову, сейчас об этом мало, кто помнит, но в 2012 году Алла Пугачёва была доверенным лицом кандидата в президенты РФ Михаила Прохорова. Она вступила в его партию, пела про него и участвовала в дебатах на ТВ. Во время одного из них и прозвучала гениальная тирада Жириновского об артистах, "обслуживающих власть" (см. прикреплённое видео).

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.