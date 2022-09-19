Глава RT Маргарита Симоньян озвучила ключевой момент в деле проведения референдума о вхождении ДНР в состав России.
Общественная палата ДНР обратилась к Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о принятии республики в состав РФ.
Данный призыв прокомментировала Маргарита Симоньян.
"В просьбах о проведении референдума ключевое слово — "немедленного", — написала журналистка в своём микроблоге.
Ранее Симоньян отметила, что Россия должна защитить людей, которые "остались на территориях, которые мы уже освободили, а потом ушли".
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