Студентки из Санкт-Петербурга исполнили песню про иностранных агентов и одержали победу на местном конкурсе КВН.
Своё творчество девушки назвали "песней журналисткой, актуальной". Кавээнщицы взяли за основу композицию Аллы Пугачёвой "Надо же такому случиться".
В песне студентки МГУ перечисляют имена журналистов, признанных в России иноагентами: Александра Невзорова*, Юрия Дудя** и других знаменитых представителей СМИ.
"Все навредили чем-нибудь", — спели девушки, напомнив, что журналисту Ивану Сафронову сидеть 20 лет.
В связи с этим у девушек возник вопрос.
"Надо ли нам дальше учиться? Может мне сразу в тюрьму после вуза садиться?" — пропели кавээнщицы.
Номер заканчивается тем, что девушек со сцены уводят стражи правопорядка.
Шутку девушек зрители оценили. Команда КВН журфака МГУ заняла первое место.
Ранее команда КВН Снежногорска высказалась о вырезанной шутке про Владимира Соловьёва.
* Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
** включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.
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