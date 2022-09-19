Команда КВН журфака МГУ спела про иноагентов: Может в тюрьму после вуза садиться

Студентки из Санкт-Петербурга исполнили песню про иностранных агентов и одержали победу на местном конкурсе КВН.

Своё творчество девушки назвали "песней журналисткой, актуальной". Кавээнщицы взяли за основу композицию Аллы Пугачёвой "Надо же такому случиться".

В песне студентки МГУ перечисляют имена журналистов, признанных в России иноагентами: Александра Невзорова*, Юрия Дудя** и других знаменитых представителей СМИ.

"Все навредили чем-нибудь", — спели девушки, напомнив, что журналисту Ивану Сафронову сидеть 20 лет.

В связи с этим у девушек возник вопрос.

"Надо ли нам дальше учиться? Может мне сразу в тюрьму после вуза садиться?" — пропели кавээнщицы.

Номер заканчивается тем, что девушек со сцены уводят стражи правопорядка.

Шутку девушек зрители оценили. Команда КВН журфака МГУ заняла первое место.

Ранее команда КВН Снежногорска высказалась о вырезанной шутке про Владимира Соловьёва.

* Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

** включён в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.