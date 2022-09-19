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Подросток из Ставрополья обманывал пункты выдачи товаров

Общество

Юный житель Ессентуков придумал мошенническую схему, благодаря которой ему удавалось обманывать пункты выдачи товаров.

Как пишет newstracker.ru, подросток купил через Интернет профиль онлайн-магазина, имеющий хорошую репутацию, и с этого аккаунта он делал заказы дорогой электроники, в частности, хороших смартфонов.

А после этого 17-летний парень просто забирал заказанные товары в пунктах выдачи, ничего не оплачивая.

В итоге у подростка оказались четыре дорогих телефона плюс зарядное устройство. В пунктах выдачи поняли, что имеют дело с мошенником, и заявили на него в полицию. Парень во всём признался, теперь его ожидает суд.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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