Юный житель Ессентуков придумал мошенническую схему, благодаря которой ему удавалось обманывать пункты выдачи товаров.
Как пишет newstracker.ru, подросток купил через Интернет профиль онлайн-магазина, имеющий хорошую репутацию, и с этого аккаунта он делал заказы дорогой электроники, в частности, хороших смартфонов.
А после этого 17-летний парень просто забирал заказанные товары в пунктах выдачи, ничего не оплачивая.
В итоге у подростка оказались четыре дорогих телефона плюс зарядное устройство. В пунктах выдачи поняли, что имеют дело с мошенником, и заявили на него в полицию. Парень во всём признался, теперь его ожидает суд.
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