Подросток из Ставрополья обманывал пункты выдачи товаров

Юный житель Ессентуков придумал мошенническую схему, благодаря которой ему удавалось обманывать пункты выдачи товаров.

Как пишет newstracker.ru, подросток купил через Интернет профиль онлайн-магазина, имеющий хорошую репутацию, и с этого аккаунта он делал заказы дорогой электроники, в частности, хороших смартфонов.

А после этого 17-летний парень просто забирал заказанные товары в пунктах выдачи, ничего не оплачивая.

В итоге у подростка оказались четыре дорогих телефона плюс зарядное устройство. В пунктах выдачи поняли, что имеют дело с мошенником, и заявили на него в полицию. Парень во всём признался, теперь его ожидает суд.