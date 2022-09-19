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Симоньян о людях, оставленных на Украине: "Освободили, а потом ушли"

Общество

Глава RT Маргарита Симоньян напомнила главный лозунг спецоперации на Украине, который звучит: "Мы своих не бросаем".

Симоньян о людях, оставленных на Украине: "Освободили, а потом ушли"

Журналистка заверила, что Россия не забыла о тех людях с Украины, которые поверили России.

Симоньян отметила, что перед страной стоит задача защитить людей, которые "остались на территориях, которые мы уже освободили, а потом ушли".

Главный редактор RT напомнила слова Антуана де Сент-Экзюпери: "Мы в ответе за тех, кого приручили".

"А мы в ответе за тех, кого освободили. Мы не можем их бросить. Сердце кровью обливается думать об этих людях и своей ответственности перед ними. Это наши родненькие, и мы только что зашли", — написала Симоньян в своём микроблоге.

Она подчеркнула, что своим приходом ВС РФ уже пообещали жителям защиту. Телеведущая считает, что нарушить подобное обещание могут только американцы, которые предали жителей Афганистана.

"Мы должны эту ситуацию исправить. Если мы этого не сделаем, это будет пренебрежение по отношению к нам самим, к нашему национальному характеру, нашей истории и нашему будущему", — выразила своё мнение Маргарита.

Ранее Симоньян озвучила тезис российской оппозиции о невозможности жить в стране, ведущей боевые действия с соседним государством.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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