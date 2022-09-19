Осудивший СВО украинский певец Миша Марвин вернулся в Россию

Украинский певец Миша Марвин, выступивший с критикой спецоперации на Украине, вернулся в Россию и возобновил сотрудничество с лейблом Black Star.

По информации Telegram-канала Super, Марвин стал гостем праздника по случаю дня рождения генерального директора лейбла Пашу. На мероприятии он объявил о возвращении в Black Star. Он намеревается выступать как самостоятельный артист, но планирует сотрудничать с руководством лейбла.

"Мы сделали Мише предложение, от которого он не смог отказаться", — объяснил возвращение исполнителя Пашу.

После начала СВО Марвин раскритиковал действия российских властей. Певец уехал на Украину, стал исполнять песни на украинском языке, выступая под псевдонимом Миша М.

Ранее сообщалось, что звёзд Украины лишат званий народных артистов за поддержку РФ или за молчание.