Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов высказался по поводу заявления певицы Аллы Пугачёвой, которое она сделала 18 сентября. Артистка выступила в защиту своего мужа, Максима Галкина*, и попросила из солидарности с ним предоставить ей статус иноагента.
Миронов полагает, что слова Примадонны — это пародия на то, что говорил о спецоперации на Украине Галкин*. Парламентарий считает, что Пугачёва когда-то была "хорошей певицей", а теперь она пытается примерить на себя образ "жены декабриста".
"И действительно, пошла по стопам мужа в том смысле, что получилась пародия", — сказал Миронов.
Депутат добавил, что "сытенький и избалованный" Галкин* мало похож на настоящих декабристов, каким были, например, Трубецкой или Волконский, а статус иноагента бесконечно "далёк от каторги".
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.