Сергей Миронов о заявлении Пугачёвой: "Получилась пародия"

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов высказался по поводу заявления певицы Аллы Пугачёвой, которое она сделала 18 сентября. Артистка выступила в защиту своего мужа, Максима Галкина*, и попросила из солидарности с ним предоставить ей статус иноагента.

Миронов полагает, что слова Примадонны — это пародия на то, что говорил о спецоперации на Украине Галкин*. Парламентарий считает, что Пугачёва когда-то была "хорошей певицей", а теперь она пытается примерить на себя образ "жены декабриста".

"И действительно, пошла по стопам мужа в том смысле, что получилась пародия", — сказал Миронов.

Депутат добавил, что "сытенький и избалованный" Галкин* мало похож на настоящих декабристов, каким были, например, Трубецкой или Волконский, а статус иноагента бесконечно "далёк от каторги".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.