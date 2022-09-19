Сотрудники прокуратуры Приморского края установили, что три фирмы, которые являлись исполнителями по муниципальным контрактам и осуществляли деятельность по организации детского питания, сговорились и заранее поделили между собой контракты.
По итогам конкурса данные компании одержали победу и получили на троих более 1,5 миллиарда рублей.
"Таким образом, нарушение было налицо. В итоге всем участникам "междусобойчика" придётся заплатить штраф — 65 миллионов рублей", — сообщает vostokmedia.com.
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