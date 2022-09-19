Все люди, которые высказываются против специальной военной операции (СВО) на Украине, должны быть интернированы, иначе России будет гораздо сложнее добиться победы. Об этом заявил политолог Сергей Марков в беседе с Pravda.Ru.
"Я не могу себе представить, чтобы в Британии во время Второй мировой войны кто-то говорил публично о том, что выступает против войны против Гитлера. Почему у нас находятся люди, которые это говорят?" — задаётся вопросом эксперт.
Марков подчеркнул, что Россия должна оставаться свободной страной, но во время вооружённого конфликта люди обязаны поддерживать свою родину, а не выступать против.
"Здесь тоже не надо уходить в крайности. У нас бывает, что закручивают гайки так, что и гайки, и болты сломаются. Не надо этих крайностей", — указал собеседник Pravda.Ru
Сейчас идёт борьба за само существование России, и люди, которые отказались поддерживать свою страну, не должны иметь возможности влиять ни на общественное мнение, ни на систему принятия решений, заявил политолог.
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