Марков призвал интернировать людей, которые выступают против СВО

Все люди, которые высказываются против специальной военной операции (СВО) на Украине, должны быть интернированы, иначе России будет гораздо сложнее добиться победы. Об этом заявил политолог Сергей Марков в беседе с Pravda.Ru.

"Я не могу себе представить, чтобы в Британии во время Второй мировой войны кто-то говорил публично о том, что выступает против войны против Гитлера. Почему у нас находятся люди, которые это говорят?" — задаётся вопросом эксперт.

Марков подчеркнул, что Россия должна оставаться свободной страной, но во время вооружённого конфликта люди обязаны поддерживать свою родину, а не выступать против.

"Здесь тоже не надо уходить в крайности. У нас бывает, что закручивают гайки так, что и гайки, и болты сломаются. Не надо этих крайностей", — указал собеседник Pravda.Ru

Сейчас идёт борьба за само существование России, и люди, которые отказались поддерживать свою страну, не должны иметь возможности влиять ни на общественное мнение, ни на систему принятия решений, заявил политолог.