Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
На Ставрополье виновные в незаконной вырубке леса заплатят 45 миллионов рублей
Политолог Корнилов: Запад ведёт кампанию по уничтожению России
Минобороны: армия России уничтожила более 200 украинских военных
Экс-депутат Рады Кива: на Украине всё больше растут протестные настроения
МО: ВС России уничтожили более 70 солдат ВСУ и боевиков "Карпатской сечи"*
Baijiahao: Россия без единого выстрела может превратить оружие США в хлам
Кедми о выводах США по итогам саммита ШОС: извращённое восприятие реальности
Байден по пути на похороны Елизаветы II застрял в пробке
Эндокринолог Калинина: кислые соки снижают действие антибиотиков

Марков призвал интернировать людей, которые выступают против СВО

Общество

Все люди, которые высказываются против специальной военной операции (СВО) на Украине, должны быть интернированы, иначе России будет гораздо сложнее добиться победы. Об этом заявил политолог Сергей Марков в беседе с Pravda.Ru.

Марков призвал интернировать людей, которые выступают против СВО

"Я не могу себе представить, чтобы в Британии во время Второй мировой войны кто-то говорил публично о том, что выступает против войны против Гитлера. Почему у нас находятся люди, которые это говорят?" — задаётся вопросом эксперт.

Марков подчеркнул, что Россия должна оставаться свободной страной, но во время вооружённого конфликта люди обязаны поддерживать свою родину, а не выступать против.

"Здесь тоже не надо уходить в крайности. У нас бывает, что закручивают гайки так, что и гайки, и болты сломаются. Не надо этих крайностей", — указал собеседник Pravda.Ru

Сейчас идёт борьба за само существование России, и люди, которые отказались поддерживать свою страну, не должны иметь возможности влиять ни на общественное мнение, ни на систему принятия решений, заявил политолог. 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Баранчик: "Подразделения войск КНР зашли на Украину со стороны России"

В рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Китая Си Цзиньпином.

Баранчик: "Подразделения войск КНР зашли на Украину со стороны России"
ВС РФ захватили трофейные именные боеприпасы ВСУ в районе Запорожья
Силовые структуры
ВС РФ захватили трофейные именные боеприпасы ВСУ в районе Запорожья
Силовые структуры
Машина с Ходаковским и Кормухиным подорвалась на мине в ДНР
Мир. Новости мира
WSJ: БПЛА Ирана работают попарно и наносят урон ВСУ
Любовь Степушова Время пересматривать границы: после Украины приготовиться Румынии Любовь Степушова Ольга Лебедева Пока Европа пилит сук, на котором сидит, Россия может лишь наблюдать за этим процессом Ольга Лебедева Сергей Лебедев Украине Крым не нужен — всё равно продали бы Сергей Лебедев
Силовые структуры
Арестович пригрозил России: "Будет полыхать от Калининграда до Курил"
Общество
Власти Украины о заявлении Пугачёвой: "Знаем, кто станет президентом РФ"
Итальянский генерал Мини: "контрнаступление" ВСУ — главная ошибка Киева
Силовые структуры
Итальянский генерал Мини: "контрнаступление" ВСУ — главная ошибка Киева
Последние материалы
Политолог Корнилов: Запад ведёт кампанию по уничтожению России
Минобороны: армия России уничтожила более 200 украинских военных
Экс-депутат Рады Кива: на Украине всё больше растут протестные настроения
МО: ВС России уничтожили более 70 солдат ВСУ и боевиков "Карпатской сечи"*
Марков призвал интернировать людей, которые выступают против СВО
Baijiahao: Россия без единого выстрела может превратить оружие США в хлам
Диетолог: чтобы не толстеть, нужно сочетать мучное с белковыми и кисломолочными продуктами
Кедми о выводах США по итогам саммита ШОС: извращённое восприятие реальности
Байден по пути на похороны Елизаветы II застрял в пробке
Эндокринолог Калинина: кислые соки снижают действие антибиотиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников