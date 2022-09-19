В ходе традиционного брифинга журналисты задали пресс-секретарю российского президента Дмитрия Пескова вопрос относительно певицы Аллы Пугачёвой и её просьбы присвоить ей статус иноагента.
Песков предпочёл оставить этот вопрос без ответа.
"Я не буду комментировать никак эту тему. Не думаю, что это вопрос, который как-то относится к Кремлю", — ответил представитель Кремля.
Ранее Пугачёва обратилась к Минюсту с просьбой присвоить ей статус иноагента. Артистка призналась, что хочет сделать это из солидарности со своим супругом, Максимом Галкиным*.
Просьба Примадонны вызвала широкий общественный резонанс. Так, зампред Госдумы Пётр Толстой считает, что певица "потеряла связь с реальностью" и "перестала чувствовать свою страну и свой народ".
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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