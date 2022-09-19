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Песков отказался от комментариев по поводу просьбы Пугачёвой

Общество

В ходе традиционного брифинга журналисты задали пресс-секретарю российского президента Дмитрия Пескова вопрос относительно певицы Аллы Пугачёвой и её просьбы присвоить ей статус иноагента.

Песков отказался от комментариев по поводу просьбы Пугачёвой

Песков предпочёл оставить этот вопрос без ответа.

"Я не буду комментировать никак эту тему. Не думаю, что это вопрос, который как-то относится к Кремлю", — ответил представитель Кремля.

Ранее Пугачёва обратилась к Минюсту с просьбой присвоить ей статус иноагента. Артистка призналась, что хочет сделать это из солидарности со своим супругом, Максимом Галкиным*.

Просьба Примадонны вызвала широкий общественный резонанс. Так, зампред Госдумы Пётр Толстой считает, что певица "потеряла связь с реальностью" и "перестала чувствовать свою страну и свой народ".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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