Песков отказался от комментариев по поводу просьбы Пугачёвой

В ходе традиционного брифинга журналисты задали пресс-секретарю российского президента Дмитрия Пескова вопрос относительно певицы Аллы Пугачёвой и её просьбы присвоить ей статус иноагента.

Песков предпочёл оставить этот вопрос без ответа.

"Я не буду комментировать никак эту тему. Не думаю, что это вопрос, который как-то относится к Кремлю", — ответил представитель Кремля.

Ранее Пугачёва обратилась к Минюсту с просьбой присвоить ей статус иноагента. Артистка призналась, что хочет сделать это из солидарности со своим супругом, Максимом Галкиным*.

Просьба Примадонны вызвала широкий общественный резонанс. Так, зампред Госдумы Пётр Толстой считает, что певица "потеряла связь с реальностью" и "перестала чувствовать свою страну и свой народ".

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.